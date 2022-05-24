Понимают ли лошади и свиньи людей? Учёные выяснили

Во время эксперимента учёные воспроизводили перед одомашненными и дикими лошадьми и свиньями записи звуков человеческого голоса из скрытых динамиков. Записан был голос актёра, который вместо осмысленных слов произносил набор случайных звуков с той или иной интонацией. Кроме того, животным включали записи других лошадей, свиней и кабанов.

Оказалось, что домашние лошади, лошади Пржевальского и свиньи показывали более интенсивную реакцию на интонации голоса, выдающие отрицательные эмоции человека. То есть животные различали их. Ещё одомашненные лошади смогли узнать звуки диких лошадей, свиней и кабанов. Это же удалось и свиньям, а вот кабанам — нет.