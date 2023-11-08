Понимают ли скаковые лошади, что они соревнуются друг с другом

Понимают ли скаковые лошади, что они соревнуются друг с другомУчёные нашли ответ
Некоторые из нас любят ходить на скачки. Наблюдать за соревнованиями лошадей может быть интересно, но понимают ли эти животные, что они участвуют в гонке?
Сейчас учёные, основываясь на всех известных данных о лошадях, утверждают, что эти животные даже понятия не имеют, что участвуют в скачках. Более того, победа в скачках мало что даёт самой лошади. Тех из них, кто в итоге побеждает, могут бить кнутом во время бега чаще, чем остальных. Другими словами, у лошадей мало внутренней выгоды, которая могла бы побудить её скакать быстрее.
Бег - это типичное поведение лошадей. Они добровольно бегут группами, когда у них есть такая возможность. Даже без жокеев. Есть также ряд причин, позволяющих предполагать, что у лошадей не развилось желание «побеждать» во время группового галопа.
Лошади - животные социальные. В дикой природе они, чтобы свести к минимуму влияние на них хищников, синхронизируют свои движения с другими лошадьми в своей группе. И в этом случае «победа», прибытие первым может даже негативно повлиять на судьбу животного.
Скачки зависят от двух факторов. Это врождённая способность лошади синхронизироваться с другими лошадьми и её способность игнорировать это желание в ответ на сигналы жокея во время скачек.
В целом скаковые лошади, вероятнее всего, понятия не имеют о том, что участвуют в соревнованиях. Но они всё равно знают, что значит участвовать в гонках, что нужно в это время делать и что может произойти. Победа лошади определяется при этом, скорее всего, сочетанием трёх факторов: природных способностей лошади, её физической подготовки и навыков жокея.