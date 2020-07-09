Попугай победил студентов Гарварда в игре в напёрстки

Исследование опубликовали в журнале Scientific Reports, кратко о нём пишет Naked Science. Для эксперимента учёные взяли африканского серого попугая жако Гриффина. С птицей они сыграли в напёрстки: поставили в линию несколько чашек, спрятали под них цветные помпоны, затем перетасовали чашки и предложили Гриффину выбрать ту, в которой спрятан помпон нужного цвета. То есть птице приходилось следить сразу за несколькими предметами.

На следующих этапах эксперимента учёные привлекли разные группы людей: 21 ребёнка от шести до восьми лет и 21 студента Гарварда. Учёные провели игру на трёх уровнях сложности, увеличивая количество помпонов.

Гриффин превзошёл детей на всех уровнях сложности. Что касается студентов Гарварда, то попугай в большинстве случаев был либо лучше их, либо так же хорош. Всего было проведено 14 тестов. Студенты смогли обойти попугая лишь в двух из них.