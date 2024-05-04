Попугаи предпочли живые созвоны заранее записанным видео

В исследовании попугаям «предлагалось» инициировать видеозвонки друг с другом или получить доступ к библиотеке заранее записанных видеороликов с участием других птиц. В течение шести месяцев попугаи активно инициировали гораздо больше звонков в прямом эфире, проводя почти вдвое больше времени за живым общением по сравнению с заранее записанными видеороликами.

Такое предпочтение живого общения соответствует естественному социальному поведению попугаев. В дикой природе попугаи живут стаями и постоянно взаимодействуют друг с другом. Содержание в неволе часто приводит к депрессии, и некоторые попугаи проявляют негативное поведение, например, толкаются или выщипывают собственные перья. Исследование показывает, что видеозвонки потенциально могут помочь облегчить эти проблемы, обеспечивая форму социального взаимодействия.

Исследователи считают, что эти результаты могут проложить путь к созданию «животного интернета», разработанного с учетом специфических потребностей различных животных.