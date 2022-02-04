Попугай украл камеру и заснял свой полёт

Кеа — это эндемик Новой Зеландии. Птицы, которая столкнулась с семьёй туристов, проводила время на балконе. Люди снимали её на GoPro. В какой-то момент попугай выхватил из рук туриста камеру и улетел. После того, как птицы отдалилась на достаточное расстояние, она села на камень и попыталась раздолбить клювом GoPro. К счастью, камера осталась работоспособной. Попугай бросил её на месте, а семья затем нашла разбитое устройство.

Отмечается, что записи полёта этих птиц крайне редки. Обычно закрепить на кеа камеру не удаётся.