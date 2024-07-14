Популярная игра в Telegram продолжила работать после сбоя

Создатели популярной онлайн-игры Hamster Kombat в Telegram сообщили, что решили проблемы с запуском приложения, которые возникли утром 14 июля 2024 года. Об этом они написали в официальном Telegram-канале Hamster Kombat.

«Игра продолжается! Мы исправили неполадки, и теперь вы можете продолжать управлять своей биржей», — написали разработчики.

Многочисленные жалобы на проблемы с игрой начали поступать с 07:00 по московскому времени. Пользователи сталкивались с ошибкой «Ошибка запроса» при загрузке. Причины сбоя разработчики не уточнили.