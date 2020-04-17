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Популярная соцсеть TikTok запретит переписываться с детьми младше 16 лет
Так хотят защитить их от педофилов
Популярная соцсеть TikTok запретит переписываться с детьми младше 16 лет. Вероятно, таким образом площадка надеется оградить их от педофилов и преступников.
Как пишет BBC, пользователи, не достигшие 16 лет, не смогут принимать или отправлять личные сообщения. До сих пор все пользователи соцсети могли переписываться, если были подписчиками друг друга.
С новыми правилами дети и подростки смогут только оставлять комментарии под видео. Изменения вступят в силу 30 апреля. Все пользователи платформы младше 16 лет получат соответствующие уведомления.
Эксперты предположили, что TikTok пошёл на такой серьёзный шаг в связи с обнаруженными ранее инцидентами.
Что интересно, дети и подростки составляют значительную часть аудитории соцсети. По данным на начало 2020 года, в России данная возрастная категория занимала 43% аудитории TikTok.