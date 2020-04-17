Популярная соцсеть TikTok запретит переписываться с детьми младше 16 лет

Как пишет BBC, пользователи, не достигшие 16 лет, не смогут принимать или отправлять личные сообщения. До сих пор все пользователи соцсети могли переписываться, если были подписчиками друг друга.

С новыми правилами дети и подростки смогут только оставлять комментарии под видео. Изменения вступят в силу 30 апреля. Все пользователи платформы младше 16 лет получат соответствующие уведомления.

Эксперты предположили, что TikTok пошёл на такой серьёзный шаг в связи с обнаруженными ранее инцидентами.

Что интересно, дети и подростки составляют значительную часть аудитории соцсети. По данным на начало 2020 года, в России данная возрастная категория занимала 43% аудитории TikTok.