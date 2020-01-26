Популярная соцсеть внедрит распознавание лица в свой мессенджер

Об этом исследовательница написала в своём Twitter-аккаунте. Новый метод защиты доступа будет работать так: если пользователь активирует его, то при входе в мессенджер приложение будет требовать сканирование лица. Также владелец смартфона сможет сам выбирать время включения блокировки после выхода из Messenger. Сообщается, что при этом Facebook не будет хранить данные пользователя на своих серверах.

Манчун Вон обнаружила лишь раннюю версию данной функции. Интересно, что она получила такое же название, что и схожая опция в iPhone — Face ID. Исследовательница надеется, что разработчики будут использовать Biometrics API от Android, а не собственное решение.