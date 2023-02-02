Популярная во всем мире соцсеть рассказала о собственных очках дополненной реальности

По словам руководителя, на начальном этапе генеративный ИИ может использоваться для таких задач, как улучшение разрешения и четкости снимка после того, как пользователь сделал его, или даже для "более экстремальных преобразований", редактирования изображений или создания снимков на основе введенного текста.

Шпигель не стал называть временные рамки этих разработок или анонсировать конкретные продукты, которые Snap готовит, но сказал, что компания думает о том, как интегрировать инструменты ИИ в существующую технологию Lens Studio для разработчиков AR.

Snap также видит потенциал ИИ при использовании в очках AR. Хотя очки Snap Spectacles не стали широко популярны, компания продолжает развивать продукт: “мы можем использовать генеративный ИИ для быстрого создания большего количества таких 3D-моделей, что действительно может раскрыть весь потенциал AR и помочь людям воплотить свои фантазии в реальность", - добавил Шпигель.