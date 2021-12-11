Популярность торрентов начала падать

Авторы доклада проанализировали посещаемость сайтов с пиратскими копиями ТВ-шоу, фильмов и музыки в странах Еврозоны за 2017-2020 годы. Исследователи увидели, что уровень пиратства снижается быстрее в государствах с сильной экономикой.

За указанный период доступ к нелегальной музыке сократился на 81%, к фильмам — на 61%, к телевизионным передачам — на 41%.

Однако эксперты считают, что несмотря на эти цифры, реальный уровень пиратства мог не измениться. Изменилась только модель потребления контента. Исследователи изучили трафик веб-сайтов, исключая популярные IPTV-сервисы и частные серверы потокового интернет-вещания. По сути, пользователи могли просто перестать скачивать торрент-файлы и начали пользоваться пиратскими онлайн-кинотеатрами.