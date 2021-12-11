Популярность торрентов начала падать

Наука и технологии
Сегодня в 19:33
1 мин.
Популярность торрентов начала падатьВ Евросоюзе
Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) выяснило, что жители Евросоюза стали потреблять меньше пиратского контента. Популярность торрентов там снижается.
Авторы доклада проанализировали посещаемость сайтов с пиратскими копиями ТВ-шоу, фильмов и музыки в странах Еврозоны за 2017-2020 годы. Исследователи увидели, что уровень пиратства снижается быстрее в государствах с сильной экономикой.
За указанный период доступ к нелегальной музыке сократился на 81%, к фильмам — на 61%, к телевизионным передачам — на 41%.
Однако эксперты считают, что несмотря на эти цифры, реальный уровень пиратства мог не измениться. Изменилась только модель потребления контента. Исследователи изучили трафик веб-сайтов, исключая популярные IPTV-сервисы и частные серверы потокового интернет-вещания. По сути, пользователи могли просто перестать скачивать торрент-файлы и начали пользоваться пиратскими онлайн-кинотеатрами.
Источник: TJ