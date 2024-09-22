Популярные в народе наушники Sony 1000XM5 получили необычный дымчато-розовый цвет

WH-1000XM5 оснащены одной из лучших в отрасли системой шумоподавления на базе двух процессоров и восьми микрофонов, а также имеют до 30 часов автономной работы. Они также имеют сносный микрофон и быструю зарядку.

В наушники WF-1000XM5 компания Sony тоже поместила улучшенное шумоподавление, но уже в компактный дизайн. Благодаря 8 часам автономной работы на одной зарядке, водонепроницаемости по стандарту IPX4 и беспроводной зарядке эти наушники получили признание критиков.