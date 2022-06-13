Популярный ингредиент газировок и конфет оказался опасен для печени

Сегодня в 11:25
1 мин.
Популярный ингредиент газировок и конфет оказался опасен для печениЛучше избегать вредные продукты
Учёные выяснили, что следует избегать потребления большого количества фруктозы, чтобы предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Проблема в том, что очень много такого сахара содержится в газированных напитках и конфетах на кукурузном сиропе.
Фруктоза — это натуральный сахар, присутствующий во фруктах, некоторых овощах и мёде. В этих формах фруктоза может не наносить вред. Однако данный сахар также является компонентом кукурузного сиропа, который добавляют в нездоровые продукты, такие как газированные напитки и конфеты.
Учёные проанализировали данные 3292 человек. Оказалось, что высокое потребление фруктозы было связано с более высоким риском НАЖБП. Исследователи посоветовали медицинским работникам поощрять пациентов потреблять меньше продуктов и напитков с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, чтобы предотвратить развитие болезни.