Популярный ингредиент газировок и конфет оказался опасен для печени

Фруктоза — это натуральный сахар, присутствующий во фруктах, некоторых овощах и мёде. В этих формах фруктоза может не наносить вред. Однако данный сахар также является компонентом кукурузного сиропа, который добавляют в нездоровые продукты, такие как газированные напитки и конфеты.

Учёные проанализировали данные 3292 человек. Оказалось, что высокое потребление фруктозы было связано с более высоким риском НАЖБП. Исследователи посоветовали медицинским работникам поощрять пациентов потреблять меньше продуктов и напитков с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, чтобы предотвратить развитие болезни.