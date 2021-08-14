Популярный российский сервис доставки продуктов из супермаркетов закрывается

Наука и технологии
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Популярный российский сервис доставки продуктов из супермаркетов закрываетсяПохоже, из-за большой конкуренции
Как стало известно, популярный сервис экспресс-доставки продуктов SaveTime объявил о своём закрытии. Об этом сообщает источник со ссылкой на группу компании во Вконтакте.
Особенностью сервиса была срочная доставка из ряда крупных гипермаркетов. Как отмечается, непосредственная причина закрытия не оглашается, но представители инвестора, группы компаний «Ташир», подтвердили этот факт и подчеркнули, что в компании происходит оптимизация портфеля проектов и перераспределение активов группы.
Предполагается, что причина всё же может крыться как в убыточной бизнес-модели сервиса в целом, так и в большой конкуренции в этой нише. В своей группе Вконтакте представители сервиса написали прощальный пост: «Сегодня наш сервис доставки продуктов и товаров из магазинов завершил свою работу. Мы были рады быть вам полезными, доставлять свежие продукты и экономить драгоценное время!».