Популярный сервис для общения по работе начал удалять чаты россиян

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Популярный сервис для общения по работе начал удалять чаты россиянСо Slack творится что-то странное
Пользователи из России начали жаловаться на удаление рабочих пространств в Slack, корпоративном мессенджере. При этом компания официально не говорила о прекращении работы в РФ.
Как пишет TJ, с 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 негативных отзывов об удалении рабочих пространств в Slack. Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения, и они даже не успели сохранить данные. Кто-то утверждает, что получил предупреждение уже после блокировки. Некоторые также отметили, что у них была оплачена платная версия на год вперёд.
В пресс-службе Сбера уже подтвердили, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. В компании говорят, что сотрудники уже перешли на альтернативные продукты.
Сейчас у Slack множество плохих оценок в магазинах приложений.
Источник: TJ