Популярный сервис для общения по работе начал удалять чаты россиян

Как пишет TJ, с 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 негативных отзывов об удалении рабочих пространств в Slack. Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения, и они даже не успели сохранить данные. Кто-то утверждает, что получил предупреждение уже после блокировки. Некоторые также отметили, что у них была оплачена платная версия на год вперёд.

В пресс-службе Сбера уже подтвердили, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. В компании говорят, что сотрудники уже перешли на альтернативные продукты.

Сейчас у Slack множество плохих оценок в магазинах приложений.