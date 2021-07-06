Популярный сервис знакомств откроет собственный ресторан для свиданий

Заведение будет называться Bumble Brew. Его вместимость составит 80 человек. В ресторане будут коктейль-бар, зона во внутреннем дворике, комнаты для ужина наедине. Предлагать будут итальянскую кухню. Будет также действовать доставка.

Сервис Bumble доступен и в России, и его главной особенностью является то, что первый шаг в нём могут сделать только девушки. При этом если речь идёт об однополых отношениях, первый шаг может сделать кто угодно. Помимо пары на Bumble можно искать и друзей. Пользоваться сервисом можно бесплатно, но у него есть и платные функции.