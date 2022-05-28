Попытка — не пытка: NASA в четвертый раз объявило дату первого теста "лунной" ракеты

Для испытания они заполнят гигантскую ракету криогенным топливом и отрепетируют полный обратный отсчет.

Выступая сегодня перед журналистами, Клифф Ланхман, старший менеджер NASA по операциям с транспортными средствами, сказал, что вызов станций для развертывания произойдет в 18:00 по восточному времени 5 июня. Загрузка криогенного топлива произойдет не ранее 19 июня, сказал Ланхман, добавив, что бурная летняя погода во Флориде (т.е. грозы) может снова изменить этот срок.

Ракета SLS была доставлена обратно в сборочный корпус космического центра имени Кеннеди 26 апреля после трех неудачных попыток провести полноценную генеральную репетицию. Постоянный поток технических проблем и трудностей не позволил наземной команде заполнить ракету криогенным топливом.

Первый запуск SLS положит начало эре “Артемиды”, в которой NASA стремится создать устойчивое присутствие человека на Луне и вокруг нее. SLS имеет ключевое значение для "Артемиды", поскольку он также поможет в строительстве Gateway - первой космической станции на орбите вокруг Луны.