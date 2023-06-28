Попытка номер два: в США прошли огневые испытания второй ступени Starship

Испытания прошли успешно: все 6 двигателей Raptor штатно проработали в течение 5 секунд. Носитель Starship будет использоваться вместе с первой ступенью Super Heavy B9 для выхода на околоземную орбиту. Это будет вторая попытка запуска первой ступени в космос.

Первая попытка была осуществлена 20 апреля 2023 года, однако окончилась неудачей: несколько двигателей отключились во время полёта и разделения ступеней не произошло, а система взорвалась.