Попытка номер два: в США прошли огневые испытания второй ступени Starship

16:33, 28 июня 2023
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Попытка номер два: в США прошли огневые испытания второй ступени StarshipИспытания прошли успешно
Компания Илона Маска SpaceX провела успешные статические огневые испытания второй ступени ракеты Starship S25 на стартовой площадке на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас.
Испытания прошли успешно: все 6 двигателей Raptor штатно проработали в течение 5 секунд. Носитель Starship будет использоваться вместе с первой ступенью Super Heavy B9 для выхода на околоземную орбиту. Это будет вторая попытка запуска первой ступени в космос.
Первая попытка была осуществлена 20 апреля 2023 года, однако окончилась неудачей: несколько двигателей отключились во время полёта и разделения ступеней не произошло, а система взорвалась.