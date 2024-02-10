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Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 18:45
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Попытка TikTok отсрочить антимонопольные правила провалилась

В отношении несовершеннолетних проводится отдельное расследование ЕС
Суд отклонил попытку TikTok отсрочить получение статуса «привратника» в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA), что приближает платформу к более строгим правилам. Тем временем ЕС начал отдельное расследование в отношении методов модерации контента TikTok для несовершеннолетних.

Владелец TikTok, компания ByteDance, не смогла убедить суд ЕС в том, что соблюдение правил DMA до рассмотрения апелляции нанесет ей «непоправимый ущерб». Это означает, что TikTok должен будет соблюдать правила DMA, затрагивающие такие области, как доступ третьих лиц и персонализированная реклама, начиная с марта, даже если апелляция будет удовлетворена.

Штрафы за нарушение правил DMA могут достигать миллионов евро для таких компаний, как TikTok, Apple, Amazon и Google.

ЕС также начал новое расследование в отношении модерации контента TikTok для несовершеннолетних в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Это связано с опасениями, что изменения, внесенные TikTok в соответствии с DSA, например, удаление персонализированной рекламы для несовершеннолетних, могут оказаться недостаточными для защиты молодых пользователей. Подробности расследования остаются конфиденциальными, но его результаты могут привести к дальнейшему ужесточению регулирования деятельности TikTok в ЕС.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
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