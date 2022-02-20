Пора на шашлыки: насколько загрязнен воздух в городах

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Пора на шашлыки: насколько загрязнен воздух в городахИ что с этим делать
Машины, заводы, предприятия, вытяжки, стройки – все это незаменимые элементы городской жизни, но полезного для наших легких они приносят мало. Врач-пульмонолог Игорь Степанян объяснил, почему стоит регулярно выезжать на природу.
Для начала Степанян развеял миф о том, что на природе кислорода больше. “И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси”, — объяснил он.
По его словам, главное отличие воздуха “городского” от “деревенского” в содержании вредных частиц.
Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие
Игорь Степанян
Пульмонолог
Откуда эти вредные частицы? Ну, тут вариантов много, считает эксперт. Например от автомобильных шин, которые стираются об асфальт, или же от многочисленных строек. Все это несет вред организму, поэтому, чтобы сохранить здоровье в таких условиях, необходимо чаще бывать за городом, объяснил свою позицию Степанян.
Источник: Радио "Спутник"