Пора создавать своего "Шрека": DreamWorks выложила исходный код программы для рендеринга

Пора создавать своего "Шрека": DreamWorks выложила исходный код программы для рендерингаВсе можно найти на Github
Киностудия DreamWorks опубликовала открытый исходный код для MoonRay, своего собственного производственного рендерера. Среди последних работ, в которых он использовался "Кот в сапогах: Последнее желание" и “Босс-молокосос 2”.
Фото: OpenMoonRay
OpenMoonRay теперь доступен на GitHub-странице компании DreamWorks Animation, передает Phoronix. Этот рендерер профессионального уровня доступен по лицензии Apache 2.0.
Как сообщает сама компания, MoonRay “был разработан в DreamWorks и находится в непрерывном активном развитии, включает обширную библиотеку проверенных на производстве, физически основанных материалов, делегат рендеринга USD Hydra, многомашинный и облачный рендеринг с помощью фреймворка распределенных вычислений Arras".
Более подробную информацию можно найти на сайте OpenMoonRay.org. Так что если у вас есть желание и возможность, можете “поковыряться” в коде.