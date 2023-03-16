Пора создавать своего "Шрека": DreamWorks выложила исходный код программы для рендеринга

OpenMoonRay теперь доступен на GitHub-странице компании DreamWorks Animation, передает Phoronix. Этот рендерер профессионального уровня доступен по лицензии Apache 2.0.

Как сообщает сама компания, MoonRay “был разработан в DreamWorks и находится в непрерывном активном развитии, включает обширную библиотеку проверенных на производстве, физически основанных материалов, делегат рендеринга USD Hydra, многомашинный и облачный рендеринг с помощью фреймворка распределенных вычислений Arras".

Более подробную информацию можно найти на сайте OpenMoonRay.org. Так что если у вас есть желание и возможность, можете “поковыряться” в коде.