Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей страны, поражённой коронавирусом

Как шутят журналисты, данная мера вполне может помочь итальянцам проще перенести карантин.

По информации CNet, Pornhub позволил пользователям из Италии получить премиум-подписку без необходимости вводить данные банковской карты. Акция продлится в течение марта. Помимо этого, Pornhub жертвует часть своей выручки итальянским больницам.

Карантин в Италии проходит с довольно жёсткими условиями. Люди, которые пытаются избежать изоляции, могут столкнуться со штрафом или тремя месяцами содержания под стражей. Заражённых граждан, которые сознательно нарушают карантин, могут впоследствии обвинить в убийстве, если в результате их действий кто-нибудь скончается.