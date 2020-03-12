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Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей страны, поражённой коронавирусом
Для жителей Италии
На днях из-за распространения инфекции нового типа Италия была вынуждена ввести карантин по всей стране. В связи с этим крупнейший порносайт Pornhub открыл для жителей страны, поражённой коронавирусом, бесплатный премиум-доступ.
Как шутят журналисты, данная мера вполне может помочь итальянцам проще перенести карантин.
По информации CNet, Pornhub позволил пользователям из Италии получить премиум-подписку без необходимости вводить данные банковской карты. Акция продлится в течение марта. Помимо этого, Pornhub жертвует часть своей выручки итальянским больницам.
Карантин в Италии проходит с довольно жёсткими условиями. Люди, которые пытаются избежать изоляции, могут столкнуться со штрафом или тремя месяцами содержания под стражей. Заражённых граждан, которые сознательно нарушают карантин, могут впоследствии обвинить в убийстве, если в результате их действий кто-нибудь скончается.