Pornhub подал в суд на Техас

Закон, который вступит в силу 1 сентября, обязывает размещать на сайтах для взрослых «предупреждение Техасской службы здравоохранения и социального обеспечения» и применять меры по проверке возраста. Истцы, в том числе Pornhub и Коалиция за свободу слова, утверждают, что закон нарушает Конституцию США и федеральный Закон о приличиях в сфере коммуникаций.

Они утверждают, что принятый в законе подход неэффективен и чрезмерно ограничен, поскольку несовершеннолетние могут легко обойти проверку возраста, используя VPN или Tor. Истцы считают, что более эффективным методом ограничения доступа была бы фильтрация контента на устройствах.

В иске утверждается, что закон направлен не на защиту несовершеннолетних, а на подавление свободы слова, охраняемой Конституцией. Дело было подано в окружной суд США по Западному округу штата Техас.