Pornhub уволил единственного сотрудника в России

Дмитрий признался, что ожидал этого уже спустя неделю после 24 февраля. Он отметил, что офис не спешил с выводами и пытался помочь справляться с еженедельными блокировками финансовых каналов.

Мужчина пояснил, что никогда не работал в штате Pornhub — он был наёмным консультантом по контракту. Дмитрий сотрудничал с сайтом в течение шести лет. Он добавил, что очень жалеет о том, что сотрудничество прекратилось, а все планы на ближайшие годы разрушились после 24 февраля.