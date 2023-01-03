Порно в виртуальной реальности увеличило количество сперматозоидов у мужчин

В исследовании участвовали 63 мужчины, которые предоставили в клинику несколько образцов спермы. Учёные измерили в них количество плавающих «подвижных» сперматозоидов, которые являются лучшим показателем фертильности.

Некоторым мужчинам перед сдачей образцов дали посмотреть VR-порнографию, а другим обычные видеоролики. Участники не эякулировали в течение 14 часов, прежде чем сдать образец. Оказалось, что те, кто смотрел порно в виртуальности реальности, произвели на 33 млн больше подвижных сперматозоидов. Это увеличило количество половых клеток в среднем на 58%.

Очевидный эффект большего возбуждения уменьшался, когда мужчины дольше не эякулировали перед экспериментом.