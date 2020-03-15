Порносайт упал сразу после запуска бесплатного доступа к фильмам из-за коронавируса

Дело в том, что из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа многим людям пришлось перейти на удалённый режим работы. В связи с этим Soft on Demand решила поддержать людей, вынужденных находиться дома. Компания сделала бесплатными 200 фильмов на своём сайте с 13 по 31 марта.

Чтобы их посмотреть, нужен личный аккаунт. После его создания можно было сразу приобрести фильмы за ноль иен.

Из-за наплыва посетителей сайт Soft on Demand почти сразу упал.

Напомним, на днях подобную акцию предложил крупный порносайт Pornhub жителям Италии. Они получили бесплатный премиум-доступ к видео до 3 апреля.