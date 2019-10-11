Наука и технологии
Сегодня 21:03
Porsche и Boeing объединились для создания летающего электрического автомобиля
Это будет электромобиль класса люкс
Немецкий производитель автомобилей Porsche и американская аэрокосмическая компания Boeing заключили соглашение о сотрудничестве в разработке электрического летающего автомобиля.
В рамках соглашения компании также изучат «будущего личного городского воздушного транспорта премиум-класса».
Вместе корпорации займутся созданием концепта летающего электромобиля с вертикальным взлётом и посадкой. Аппарат будет относиться к сегменту премиум-класса. Компании соберут международную команду для изучения аспектов городского воздушного транспорта. Сколько денег потратят партнёры, и когда будет представлен первый проект автомобиля, не сообщается.
Отметим, что летательные аппараты вертикального взлёта и посадки считаются наиболее подходящим вариантом для городского воздушного транспорта. Подобные разрабатывают и другие компании, например, Uber. Недавно также стало известно, что строительством летающих машин займётся Hyundai.
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