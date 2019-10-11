Porsche и Boeing объединились для создания летающего электрического автомобиля

В рамках соглашения компании также изучат «будущего личного городского воздушного транспорта премиум-класса».

Вместе корпорации займутся созданием концепта летающего электромобиля с вертикальным взлётом и посадкой. Аппарат будет относиться к сегменту премиум-класса. Компании соберут международную команду для изучения аспектов городского воздушного транспорта. Сколько денег потратят партнёры, и когда будет представлен первый проект автомобиля, не сообщается.

Отметим, что летательные аппараты вертикального взлёта и посадки считаются наиболее подходящим вариантом для городского воздушного транспорта. Подобные разрабатывают и другие компании, например, Uber. Недавно также стало известно, что строительством летающих машин займётся Hyundai.