Наука и технологии
12:23, 03 ноября 2022
1 мин.

Porsche превратила выхлоп спорткара в необычную аудиосистему

Цена вас удивит

Обычно выхлопная система 992 GT3 спрятана за задним бампером автомобиля и видна только тем, кто готов залезть под автомобиль. Но Porsche Design поместила ее в центре внимания своего нового саундбара 911 Soundbar 2.0 Pro.

Porsche превратила выхлоп спорткара в необычную аудиосистему

К сожалению, на саундбаре сварная металлическая конструкция и полированные хромированные выхлопные трубы не являются функциональными. То есть звук идет не из них.

Porsche превратила выхлоп спорткара в необычную аудиосистему

Прямо над выхлопной трубой, скрытый за сетчатым экраном, находится 300-ваттный массив динамиков, обеспечивающий виртуальное объемное звучание 2.1.2 Dolby Atmos. Два динамика и НЧ-динамик направлены прямо на слушателя, а два дополнительных динамика направлены на потолок, чтобы создать эффект пространственного звучания.

Саундбар 911 Soundbar 2.0 Pro также оснащен портами HDMI с поддержкой Bluetooth, что позволяет использовать его в качестве беспроводной колонки, поддержкой Spotify Connect, Apple AirPlay 2 и Chromecast.

Он будет выпущен ограниченным тиражом всего в 500 штук. Ах, да, за него придется отдать 12 тыс долларов.

Новости партнеров
Новости партнеров