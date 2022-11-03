Porsche превратила выхлоп спорткара в необычную аудиосистему

Прямо над выхлопной трубой, скрытый за сетчатым экраном, находится 300-ваттный массив динамиков, обеспечивающий виртуальное объемное звучание 2.1.2 Dolby Atmos. Два динамика и НЧ-динамик направлены прямо на слушателя, а два дополнительных динамика направлены на потолок, чтобы создать эффект пространственного звучания.

Саундбар 911 Soundbar 2.0 Pro также оснащен портами HDMI с поддержкой Bluetooth, что позволяет использовать его в качестве беспроводной колонки, поддержкой Spotify Connect, Apple AirPlay 2 и Chromecast.

Он будет выпущен ограниченным тиражом всего в 500 штук. Ах, да, за него придется отдать 12 тыс долларов.