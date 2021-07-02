Портал госуслуг перестал пускать россиян в учётные записи

Пока неясно, что это — технический сбой или действительно проблема, вызванная нагрузкой на сервера. Некоторые пользователи также пожаловались, что даже после пяти минут ожидания счётчик обнуляется, и портал предлагает им снова ждать 30 минут.

Стоит отметить, что 1 июля на «Госуслугах» стало можно подать заявление на пособия для детей и беременных. Связан ли наплыв посетителей с этим, пока сказать сложно.

UPD: Минцифры России сообщило, что портал государственных и муниципальных услуг может быть временно недоступен в связи с запуском на нём новых сервисов.