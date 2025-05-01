Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2025, 19:12
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Портативный фотопринтер Xiaomi 1S выйдет на пределами Китая

Встречаем на глобальном рынке
Xiaomi анонсировала глобальный запуск портативного фотопринтера Portable Photo Printer 1S, который уже доступен на официальном сайте компании. Устройство, помещающееся в карман, позволяет мгновенно печатать фотографии со смартфона через Bluetooth 5.2.
Портативный фотопринтер Xiaomi 1S выйдет на пределами Китая

© Xiaomi

Принтер работает по технологии ZINK (Zero Ink), где специальная фотобумага с цветовыми кристаллами активируется нагревом, исключая необходимость в чернилах. Это делает печать удобной и чистой, фотографии ещё и получаются с липкой основой для наклеивания в альбомы. Поддерживаются форматы JPEG, PNG и HEIF, а разрешение печати составляет 313 x 512 dpi. Устройство печатает фото за 45 секунд и позволяет подключить до трёх пользователей одновременно.

Особенностью принтера является поддержка AR-фото: через приложение можно добавлять к снимкам анимированные элементы, видимые при сканировании. Также доступны фильтры, рамки и водяные знаки для “персонализации”. Цена пока не объявлена, но в Китае модель стоит около $55, а пачка бумаги ZINK на 50 листов — около $15.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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