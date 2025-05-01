Портативный фотопринтер Xiaomi 1S выйдет на пределами Китая

Принтер работает по технологии ZINK (Zero Ink), где специальная фотобумага с цветовыми кристаллами активируется нагревом, исключая необходимость в чернилах. Это делает печать удобной и чистой, фотографии ещё и получаются с липкой основой для наклеивания в альбомы. Поддерживаются форматы JPEG, PNG и HEIF, а разрешение печати составляет 313 x 512 dpi. Устройство печатает фото за 45 секунд и позволяет подключить до трёх пользователей одновременно.

Особенностью принтера является поддержка AR-фото: через приложение можно добавлять к снимкам анимированные элементы, видимые при сканировании. Также доступны фильтры, рамки и водяные знаки для “персонализации”. Цена пока не объявлена, но в Китае модель стоит около $55, а пачка бумаги ZINK на 50 листов — около $15.