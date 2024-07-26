Посадка деревьев оказалась не лучшим способом решения проблемы климата

«Деревья могут сыграть значительную роль в смягчении последствий изменения климата, поглощая углекислый газ», — сказал один из авторов работы. Однако исследование подчеркивает сложность дискуссии о посадке деревьев, подчеркивая, что и естественное восстановление, и активная посадка имеют «свое место».

В исследовании использовались модели машинного обучения и регрессии для сравнения этих подходов за 30-летний период, и оказалось, что естественное возобновление эффективно для 46% территорий, а посадка — для 54%. Комбинированный подход оказался на 44% эффективнее, чем только естественное восстановление, и на 39% эффективнее, чем только посадка растений.

В исследовании подчеркивается, что искусственное лесовосстановление должно дополнять, а не заменять естественные процессы.