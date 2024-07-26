Наука и технологии
Опубликовано 26 июля 2024, 14:15
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Посадка деревьев оказалась не лучшим способом решения проблемы климата

Необходимы “тонкие” подходы
Использование деревьев для борьбы с изменением климата не так просто, как их массовая посадка, говорится в исследовании, проведенном ученым из Университета штата Орегон. Ученые обобщили данные, полученные на участках лесовосстановления в 130 странах мира, и выяснили, что примерно в половине случаев более эффективным является предоставление природе возможности действовать «самостоятельно».
Посадка деревьев оказалась не лучшим способом решения проблемы климата
© Ferra

«Деревья могут сыграть значительную роль в смягчении последствий изменения климата, поглощая углекислый газ», — сказал один из авторов работы. Однако исследование подчеркивает сложность дискуссии о посадке деревьев, подчеркивая, что и естественное восстановление, и активная посадка имеют «свое место».

В исследовании использовались модели машинного обучения и регрессии для сравнения этих подходов за 30-летний период, и оказалось, что естественное возобновление эффективно для 46% территорий, а посадка — для 54%. Комбинированный подход оказался на 44% эффективнее, чем только естественное восстановление, и на 39% эффективнее, чем только посадка растений.

В исследовании подчеркивается, что искусственное лесовосстановление должно дополнять, а не заменять естественные процессы.