Посадка деревьев в Арктике усугубит глобальное потепление: ученые ошибались

Исследование, возглавленное ассистентом профессора Йеппе Кристенсеном из Университета Орхуса, подчеркивает, что арктические почвы хранят больше углерода, чем вся растительность на Земле. При нарушении этих почв посадкой деревьев углерод может быть освобожден, что усугубляет изменение климата. Кроме того, эффект альбедо — когда темные поверхности поглощают больше тепла — означает, что деревья в этих регионах могут повысить температуру, поглощая больше солнечного света, чем отражающий снег.

Исследователи призывают к «более комплексному подходу» к климатическим решениям, с акцентом на биоразнообразие и местные сообщества.