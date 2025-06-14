Посадку на самолет по биометрии в Шереметьево запланировали к 2028−2029 годам

Опубликовано 14 июня 2025, 15:061 мин.
Посадку на самолет по биометрии в Шереметьево запланировали к 2028−2029 годамЭксперимент
В крупнейших российских аэропортах, таких как Шереметьево, в 2028—2029 годах появится возможность проходить предполетные процедуры с помощью биометрии. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Андрей Никитин в беседе с ТАСС. Биометрия позволит пассажирам быстрее и удобнее проходить регистрацию и контроль, используя данные лица или отпечатков пальцев вместо бумажных документов.
Главная задача при внедрении технологии — обеспечить баланс между удобством для пассажиров и надежностью системы, чтобы сохранить безопасность.
Ранее представитель аэропорта Шереметьево рассказал, что уже тестируют специальные кабины, в которых не нужно показывать бумажный билет при прохождении предполетного досмотра. После тестирования начнется процесс сертификации и установки таких систем в других аэропортах России, где это, скорее всего, станет обычной практикой к 2029−2030 годам.
Эти планы были озвучены перед Петербургским международным экономическим форумом, который пройдет с 18 по 21 июня и будет посвящён инновациям и развитию российских брендов.