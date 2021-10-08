Посещаемость порносайта резко выросла в день сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp

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Посещаемость порносайта резко выросла в день сбоя Facebook, Instagram и WhatsAppPornhub отчитался об успехе
4 октября Facebook, Instagram и WhatsApp были недоступны для всех пользователей около шести часов. Pornhub сообщил, что в этот день трафик сайта вырос на 10,5%. Это значит, что посмотреть порно приходили около полумиллиона дополнительных пользователей каждый час.
На графике ниже виден резкий скачок трафика Pornhub 4 октября:
Pornhub
Порносайт сообщил, что такая же динамика наблюдалась во время другого масштабного сбоя Facebook и Instagram в марте 2019 года.
Pornhub не единственный сайт, который увидел прирост пользователей 4 октября. Только в одном Telegram зарегистрировал на фоне сбоя в Facebook более 70 млн новых пользователей. Есть информация, что эта ситуация стоила компании Цукерберга около 70 млн рублей в час.