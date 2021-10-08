Посещаемость порносайта резко выросла в день сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp

Порносайт сообщил, что такая же динамика наблюдалась во время другого масштабного сбоя Facebook и Instagram в марте 2019 года.

Pornhub не единственный сайт, который увидел прирост пользователей 4 октября. Только в одном Telegram зарегистрировал на фоне сбоя в Facebook более 70 млн новых пользователей. Есть информация, что эта ситуация стоила компании Цукерберга около 70 млн рублей в час.