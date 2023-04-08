Пошли на рекорд: TSMC уже начал подготовку к производству 2-нм процессоров

18:23, 08 апреля 2023
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Пошли на рекорд: TSMC уже начал подготовку к производству 2-нм процессоровВсё начнётся в 2025 году
Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC готовится к запуску производства чипов по 2-нанометровому техпроцессу в 2025 году.
Фото: Flickr
2-нанометровый техпроцесс TSMC включает технологию, которая позволит транзисторам потреблять электроэнергию с одной стороны микросхемы, в то время как другая сторона будет использоваться для подключения к каналам передачи данных. TSMC также начнёт использовать транзисторы Gate-all-round (GAA) в своем 2-нанометровом производстве. Это позволит увеличить производительность процессоров и прочих компонентов при сниженном потреблении энергии.
Среди потенциальных заказчиков TSMC находятся Apple, Qualcomm, Nvidia и другие крупные производители электроники.