Пошли на рекорд: TSMC уже начал подготовку к производству 2-нм процессоров

2-нанометровый техпроцесс TSMC включает технологию, которая позволит транзисторам потреблять электроэнергию с одной стороны микросхемы, в то время как другая сторона будет использоваться для подключения к каналам передачи данных. TSMC также начнёт использовать транзисторы Gate-all-round (GAA) в своем 2-нанометровом производстве. Это позволит увеличить производительность процессоров и прочих компонентов при сниженном потреблении энергии.

Среди потенциальных заказчиков TSMC находятся Apple, Qualcomm, Nvidia и другие крупные производители электроники.