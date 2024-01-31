После 10 лет попыток ученый разгадал шифр, найденный в старинном шелковом платье

После 10 лет попыток ученый разгадал шифр, найденный в старинном шелковом платьеОн оказался данными погоды
Шелковое платье, купленное в 2013 году, содержало два листа бумаги с бессмысленным на первый взгляд набором слов. Загадочное послание, известное как «криптограмма шелкового платья», на протяжении многих лет озадачивало криптологов.
Прорыв Чана произошел, когда он идентифицировал код как систему, использовавшуюся Сигнальным корпусом армии США (United States Army Signal Corps) для передачи метеорологических наблюдений в конце XIX века. Расшифровав код, Чан смог определить, что сообщения были метеорологическими данными, полученными 27 мая 1888 года с различных метеостанций в США и Канаде.
Однако личность владельца платья остается загадкой. Имя «Беннетт» на бирке не было связано ни с одним известным телеграфистом или метеорологом в 1888 году. Чан предполагает, что платье могло принадлежать женщине, работавшей в центральном офисе Сигнальной службы в Вашингтоне — конечном пункте назначения этих метеосводок.