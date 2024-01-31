После 10 лет попыток ученый разгадал шифр, найденный в старинном шелковом платье

Прорыв Чана произошел, когда он идентифицировал код как систему, использовавшуюся Сигнальным корпусом армии США (United States Army Signal Corps) для передачи метеорологических наблюдений в конце XIX века. Расшифровав код, Чан смог определить, что сообщения были метеорологическими данными, полученными 27 мая 1888 года с различных метеостанций в США и Канаде.

Однако личность владельца платья остается загадкой. Имя «Беннетт» на бирке не было связано ни с одним известным телеграфистом или метеорологом в 1888 году. Чан предполагает, что платье могло принадлежать женщине, работавшей в центральном офисе Сигнальной службы в Вашингтоне — конечном пункте назначения этих метеосводок.