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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 20:32
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После 10 лет попыток ученый разгадал шифр, найденный в старинном шелковом платье

Он оказался данными погоды
Десятилетняя загадка, связанная с закодированным посланием, найденным в старинном шелковом платье, наконец-то раскрыта. Аналитик данных Уэйн Чан из Университета Манитобы разгадал код, показав, что послание на самом деле представляет собой серию закодированных метеорологических сводок.

Шелковое платье, купленное в 2013 году, содержало два листа бумаги с бессмысленным на первый взгляд набором слов. Загадочное послание, известное как «криптограмма шелкового платья», на протяжении многих лет озадачивало криптологов.

После 10 лет попыток ученый разгадал шифр, найденный в старинном шелковом платье
© Sara Rivers Cofield

Прорыв Чана произошел, когда он идентифицировал код как систему, использовавшуюся Сигнальным корпусом армии США (United States Army Signal Corps) для передачи метеорологических наблюдений в конце XIX века. Расшифровав код, Чан смог определить, что сообщения были метеорологическими данными, полученными 27 мая 1888 года с различных метеостанций в США и Канаде.

Однако личность владельца платья остается загадкой. Имя «Беннетт» на бирке не было связано ни с одним известным телеграфистом или метеорологом в 1888 году. Чан предполагает, что платье могло принадлежать женщине, работавшей в центральном офисе Сигнальной службы в Вашингтоне — конечном пункте назначения этих метеосводок.