Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2025, 22:30
1 мин.

После антимонопольного дела Google Банк Америки стал «увереннее» в Apple

До $ 260 поднялся прогноз на акцию
Bank of America улучшил прогноз по акциям Apple, подняв целевую цену с $ 250 до $ 260. Причина — неожиданно благоприятное решение суда по антимонопольному делу Google.
После антимонопольного дела Google Банк Америки стал «увереннее» в Apple

© Ferra.ru

Ранее аналитик банка Вамси Мохан отмечал, что не ждет рекордных продаж будущего iPhone 17, но всё равно рекомендует покупать акции Apple. Презентация новых моделей может пройти 9 сентября, предзаказы откроются 12 сентября, а в продаже смартфоны появятся 19 сентября. Главная новинка — более тонкая модель iPhone 17 Air, которая заменит версию Plus. Однако, по мнению аналитика, инвесторы не ожидали от этого прорыва. Ситуация изменилась после решения суда: Google удалось избежать риска отделить от себя Chrome и отказа от сделок с Apple на поисковик по-умолчанию. На фоне этого акции Apple выросли на 3,8%, а Google — почти на 9%.

Если рост продолжится, компания не только достигнет нового прогноза Bank of America, но и сможет превысить свой исторический максимум — $ 260,10 за акцию, установленный в конце 2024 года.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#акции
,
#Google
,
#Apple