После антимонопольного дела Google Банк Америки стал «увереннее» в Apple

Ранее аналитик банка Вамси Мохан отмечал, что не ждет рекордных продаж будущего iPhone 17, но всё равно рекомендует покупать акции Apple. Презентация новых моделей может пройти 9 сентября, предзаказы откроются 12 сентября, а в продаже смартфоны появятся 19 сентября. Главная новинка — более тонкая модель iPhone 17 Air, которая заменит версию Plus. Однако, по мнению аналитика, инвесторы не ожидали от этого прорыва. Ситуация изменилась после решения суда: Google удалось избежать риска отделить от себя Chrome и отказа от сделок с Apple на поисковик по-умолчанию. На фоне этого акции Apple выросли на 3,8%, а Google — почти на 9%.

Если рост продолжится, компания не только достигнет нового прогноза Bank of America, но и сможет превысить свой исторический максимум — $ 260,10 за акцию, установленный в конце 2024 года.