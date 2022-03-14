После блокировки Instagram в России Meta запретила желать смерти президентам

Наука и технологии
Сегодня в 18:43
1 мин.
После блокировки Instagram в России Meta запретила желать смерти президентамНо о прямой связи говорить нельзя
В последние дни разворачивается скандал вокруг компании Meta, владелицы сервисов Instagram и Facebook. Компания разрешила украинцам использовать «язык вражды» по отношению к российским военным, Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Россия расценила это как акт агрессии и пригрозила признать Meta экстремистской организацией, а Instagram заблокировала. Сама Meta после этого заявила, что не потерпит русофобии на площадке. А теперь смягчила своё решение ещё больше.
Компания запретила желать смерти главам государств. В Meta заявили, что хотят чётко дать понять: они не призывают к насилию в отношении россиян.
«Это трудные решения. Обстоятельства на Украине быстро развиваются. Мы пытаемся продумать все последствия и постоянно пересматриваем наши рекомендации, потому что контекст постоянно меняется», — отметил представитель компании. Он добавил, что Meta нетерпима к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на платформе.
Источник: Reuters