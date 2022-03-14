После блокировки Instagram в России Meta запретила желать смерти президентам

Компания запретила желать смерти главам государств. В Meta заявили, что хотят чётко дать понять: они не призывают к насилию в отношении россиян.

«Это трудные решения. Обстоятельства на Украине быстро развиваются. Мы пытаемся продумать все последствия и постоянно пересматриваем наши рекомендации, потому что контекст постоянно меняется», — отметил представитель компании. Он добавил, что Meta нетерпима к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на платформе.