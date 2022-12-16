После частичной мобилизации Apple решила отказаться от аренды офиса рядом с Кремлём

11:57, 16 декабря 2022
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После частичной мобилизации Apple решила отказаться от аренды офиса рядом с КремлёмОфис уже давно не использовался в полном объёме
РБК выяснил, что Apple планирует отказаться от штаб-квартир в Москве. Такое решение компания приняла после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию.
Фото: Unsplash
По словам источников, Apple откажется от аренды офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлём. Его компания арендовала пять лет назад. С началом пандемии в 2020 году офис использовался не в полном объёме. А после объявления в РФ частичной мобилизации Apple окончательно решила избавиться от арендуемого помещения. Сейчас компания ведёт переговоры об условиях расторжения договора.
В конце сентября стало известно, что Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию, еще часть уехала в Дубай и Лондон.