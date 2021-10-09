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После дождей штат США заполонили трёхглазые «доисторические креветки»Они ждали, чтобы появилось достаточное количество воды
В штате Аризона на территории пустынного национального парка Вупатки заметили сотни «доисторических креветок» — так прозвали ракообразных триопсов (Triops). Они появились в большом количестве после проливных дождей.
Триопсы — представители семейства мелких пресноводных ракообразных подотряда Notostraca. На самом деле, они широко распространены. Могут жить в стоячих водах вроде луж и канав. В Аризоне сейчас живут в образовавшемся после дождей водоёме. Эти существа отличаются наличием трёх глаз, причём функция третьего не до конца ясна, панцирем на всю спину, 70 парами ног и розоватым оттенком туловища. Триопсы небольшие — в длину не превышают десяти сантиметров.
Дело в том, что эти существа могут откладывать цисты, которые бездействуют десятилетиями, пока вокруг не появится достаточно воды.
Учёные считают, что триопсы эволюционировали более 350 млн лет назад и с тех пор практически не изменились внешне.