После дождей штат США заполонили трёхглазые «доисторические креветки»

Триопсы — представители семейства мелких пресноводных ракообразных подотряда Notostraca. На самом деле, они широко распространены. Могут жить в стоячих водах вроде луж и канав. В Аризоне сейчас живут в образовавшемся после дождей водоёме. Эти существа отличаются наличием трёх глаз, причём функция третьего не до конца ясна, панцирем на всю спину, 70 парами ног и розоватым оттенком туловища. Триопсы небольшие — в длину не превышают десяти сантиметров.

Дело в том, что эти существа могут откладывать цисты, которые бездействуют десятилетиями, пока вокруг не появится достаточно воды.

Учёные считают, что триопсы эволюционировали более 350 млн лет назад и с тех пор практически не изменились внешне.