После иранского взлома кампании Трампа у главы ФБР помощи попросили

Опубликовано 22 сентября 2024, 06:001 мин.
После иранского взлома кампании Трампа у главы ФБР помощи попросилиПопросили расследовать
Председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан официально потребовал от директора ФБР Кристофера Врея рассмотреть вопрос о предполагаемой кибератаке иранских хакеров на кампанию бывшего президента Дональда Трампа, пишет Лента.ру.
Джордан разместил свое письмо в X (Twitter), подчеркнув опасения по поводу иностранного вмешательства в американские выборы. Председатель выразил опасения, что предполагаемые действия Ирана могут быть частью более широких усилий, направленных на поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Конгрессмен призвал ФБР внести ясность в этот вопрос и раскрыть все документы, которые хакеры могли получить от кампании Трампа.
Джордан отметил, что ни одно СМИ не подтвердило получение предполагаемой информации из Ирана.