После иранского взлома кампании Трампа у главы ФБР помощи попросили

Джордан разместил свое письмо в X (Twitter), подчеркнув опасения по поводу иностранного вмешательства в американские выборы. Председатель выразил опасения, что предполагаемые действия Ирана могут быть частью более широких усилий, направленных на поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Конгрессмен призвал ФБР внести ясность в этот вопрос и раскрыть все документы, которые хакеры могли получить от кампании Трампа.

Джордан отметил, что ни одно СМИ не подтвердило получение предполагаемой информации из Ирана.