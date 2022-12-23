После какого возраста продолжительность сна увеличивается

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что в возрасте от 30 до 50 лет опрошенные спали менее семи часов в сутки, а вот после 53 им стало нужно больше времени для сна. 60-летние респонденты рассказали, что спят по семь часов и более.

Также выяснилось, что в некоторых странах, в том числе в Албании, Словакии, Румынии и Чехии люди спят на 20-40 минут дольше независимо от возраста.