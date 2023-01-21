После критики CNET перестала использовать ИИ для написания своих статей

CNET официально не объявлял об использовании искусственного интеллекта, пока читатели не заметили небольшое сообщение. "Мы не делали это в тайне", - сказал главный редактор CNET Конни Гульельмо. “Мы сделали это без шума”. Звонок вели Гульельмо, Линдси Туррентайн, исполнительный директор CNET по контенту и аудитории, и Лэнс Дэвис, вице-президент Red Ventures, которой и принадлежит издание, по контенту.

Дэвис также предоставил сотрудникам более подробную информацию об инструменте, который используется для написания статей роботами. До сих пор большинство сотрудников практически ничего не знали о машине, которая генерирует десятки статей, появляющихся на CNET.

По словам Дэвиса, ИИ, который пока не имеет названия, является запатентованным инструментом, созданным компанией Red Ventures.