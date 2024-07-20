После мирового сбоя с Windows акции CrowdStrike упали на 15%: стоит закупить

Опубликовано 20 июля 2024, 23:15
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После мирового сбоя с Windows акции CrowdStrike упали на 15%: стоит закупитьАналитики видят возможность
Акции компании CrowdStrike Holdings, специализирующейся на кибербезопасности, упали на 15% в пятницу после обновления ПО, которое привело к крупнейшему в истории сбою в работе ИТ-систем. Это падение стало самым значительным дневным убытком CrowdStrike с ноября 2022 года, по данным Forbes. Это стало третьим худшим днем за пятилетнюю историю CrowdStrike как публичной компании.
Перебои в работе затронули системы, на которых работают приложения кибербезопасности CrowdStrike и Windows, что привело также к падению акций Microsoft на 1% до самого низкого уровня с 11 июня.
Напротив, акции конкурента CrowdStrike, компании Palo Alto Networks, выросли на 4%, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,2% благодаря росту акций Apple и Alphabet на 1%.
Аналитик Rosenblatt Кэтрин Требник назвала массовую продажу акций «чрезмерной реакцией на временную неудачу», предположив, что она предоставляет «убедительную возможность для покупки» для инвесторов.