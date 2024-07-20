После мирового сбоя с Windows акции CrowdStrike упали на 15%: стоит закупить

Перебои в работе затронули системы, на которых работают приложения кибербезопасности CrowdStrike и Windows, что привело также к падению акций Microsoft на 1% до самого низкого уровня с 11 июня.

Напротив, акции конкурента CrowdStrike, компании Palo Alto Networks, выросли на 4%, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,2% благодаря росту акций Apple и Alphabet на 1%.

Аналитик Rosenblatt Кэтрин Требник назвала массовую продажу акций «чрезмерной реакцией на временную неудачу», предположив, что она предоставляет «убедительную возможность для покупки» для инвесторов.