После мощнейшего извержения Везувия люди вернулись жить среди руин Помпей

Руководитель раскопок Габриэль Цухтригель рассказал, что долгое время исследователи сосредотачивались только на моменте разрушения города, пропуская следы последующего заселения. Многие жители не могли позволить себе покинуть окрестности и начали обживаться на верхних этажах зданий, а первые этажи превращали в подземные помещения для очагов и мельниц.

Это поселение было очень бедным и не имело привычной городской инфраструктуры. Тем не менее, оно существовало до V века нашей эры, возможно, пока очередное извержение не заставило людей окончательно покинуть эти места.