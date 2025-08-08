После мощнейшего извержения Везувия люди вернулись жить среди руин Помпей

Опубликовано 08 августа 2025, 16:351 мин.
После мощнейшего извержения Везувия люди вернулись жить среди руин ПомпейА куда им всем было идти
В 79 году нашей эры произошло извержение Везувия, которое уничтожило древний город Помпеи. Много веков спустя археологи нашли город под слоем пепла, сохранившийся почти в первозданном виде. Однако, новые раскопки в южной части Помпей показали, что после катастрофы люди снова вернулись и жили среди руин на протяжении сотен лет.
Руководитель раскопок Габриэль Цухтригель рассказал, что долгое время исследователи сосредотачивались только на моменте разрушения города, пропуская следы последующего заселения. Многие жители не могли позволить себе покинуть окрестности и начали обживаться на верхних этажах зданий, а первые этажи превращали в подземные помещения для очагов и мельниц.
Это поселение было очень бедным и не имело привычной городской инфраструктуры. Тем не менее, оно существовало до V века нашей эры, возможно, пока очередное извержение не заставило людей окончательно покинуть эти места.