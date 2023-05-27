После объединения сотрудников организации в профсоюз их уволили и заменили чат-ботом

После объединения сотрудников организации в профсоюз их уволили и заменили чат-ботомСовпадение? Не думаю
Национальная ассоциация по расстройствам пищевого поведения США (NEDA) столкнулась с негативной реакцией после замены сотрудников своей службы доверия чат-ботом по имени Тесса, всего через четыре дня после того, как эти сотрудники объединились в профсоюз.
NEDA, ведущая некоммерческая организация, занимающаяся проблемами расстройств пищевого поведения, в течение двух десятилетий обеспечивала работу телефона доверия, оказывая поддержку бесчисленному количеству людей через чат, телефонные звонки и текстовые сообщения.
В службу доверия входили оплачиваемые сотрудники, руководители и волонтеры, которые решили объединиться в профсоюз из-за того, что чувствовали себя перегруженными и «недоукомплектованными». Они добивались улучшения штатного расписания, обучения и возможностей продвижения по службе. После того как профсоюз выиграл выборы в Национальном совете по трудовым отношениям, штатные сотрудники были внезапно уведомлены о своем увольнении и заменены Тессой.
NEDA утверждает, что этот переход является частью давно запланированной стратегии по усилению поддержки людей с расстройствами пищевого поведения. Тесса, разработанная командой медицинской школы Вашингтонского университета, описывается как «оздоровительный чат-бот», обученный решать проблемы образа тела.