После объединения сотрудников организации в профсоюз их уволили и заменили чат-ботом

NEDA, ведущая некоммерческая организация, занимающаяся проблемами расстройств пищевого поведения, в течение двух десятилетий обеспечивала работу телефона доверия, оказывая поддержку бесчисленному количеству людей через чат, телефонные звонки и текстовые сообщения.

В службу доверия входили оплачиваемые сотрудники, руководители и волонтеры, которые решили объединиться в профсоюз из-за того, что чувствовали себя перегруженными и «недоукомплектованными». Они добивались улучшения штатного расписания, обучения и возможностей продвижения по службе. После того как профсоюз выиграл выборы в Национальном совете по трудовым отношениям, штатные сотрудники были внезапно уведомлены о своем увольнении и заменены Тессой.

NEDA утверждает, что этот переход является частью давно запланированной стратегии по усилению поддержки людей с расстройствами пищевого поведения. Тесса, разработанная командой медицинской школы Вашингтонского университета, описывается как «оздоровительный чат-бот», обученный решать проблемы образа тела.