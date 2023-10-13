После обновления оригинальные Pixel Watch стали заряжаться дольше

Есть предположение, что причиной обновления стали проблемы с тепловыделением, так как после полной зарядки Pixel Watch могут сильно нагреваться. Стоит отметить, что новое время зарядки больше соответствует недавним впечатлениям пользователей от работы с устройством первого поколения.

В связи с этим оригинальные часы Pixel Watch по-прежнему доступны для покупки в магазине Google Store со скидкой 70 долларов, при этом цена модели с поддержкой Wi-Fi составляет 279 долларов.