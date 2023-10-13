После обновления оригинальные Pixel Watch стали заряжаться дольше

После обновления оригинальные Pixel Watch стали заряжаться дольшеИх все еще можно купить, кстати
Google обновила и увеличила заявленное время зарядки часов Pixel Watch первого поколения в связи с «обновлением прошивки». Изначально компания заявляла, что часы достигают 50% заряда за 30 минут. Однако после выпуска Pixel Watch 2 компания обновила спецификации, заявив, что теперь для достижения 50% заряда требуется 45 минут, для 80% - 75 минут, а для 100% - 110 минут. В Google отметили, что изменения были вызваны обновлением прошивки, но не уточнили точную причину корректировки.
Есть предположение, что причиной обновления стали проблемы с тепловыделением, так как после полной зарядки Pixel Watch могут сильно нагреваться. Стоит отметить, что новое время зарядки больше соответствует недавним впечатлениям пользователей от работы с устройством первого поколения.
В связи с этим оригинальные часы Pixel Watch по-прежнему доступны для покупки в магазине Google Store со скидкой 70 долларов, при этом цена модели с поддержкой Wi-Fi составляет 279 долларов.