После обвинений в сторону спецслужб Франции Дурову запретили выезд из страны

Дуров был арестован во Франции в августе 2024 года. Позже ему предъявили обвинения в соучастии в незаконной деятельности, которая, как утверждается, происходит на платформе Telegram.

Недавно он хотел поехать в США для переговоров с инвесторами, но французские власти посчитали это неважной причиной для выезда. Ранее, в марте 2025 года, ему уже разрешили выехать в ОАЭ, где у него есть гражданство.

Произошло это на фоне международного скандала: Дуров заявил, что весной 2025 года глава французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернер обратился к нему с просьбой заблокировать в Telegram каналы румынских консерваторов накануне президентских выборов в Румынии. Дуров отказался выполнять эту просьбу, подчеркнув, что Telegram не ограничивает свободу слова и не блокирует политические каналы по запросу властей, даже в Европе. Дуров выразил готовность приехать в Румынию и дать показания в Конституционном суде по этому делу.

Французские власти отвергли обвинения Дурова, назвав их фейком. В DGSE подтвердили, что действительно связывались с Дуровым.