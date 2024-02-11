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Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 20:51
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После оторванной в полете двери США ужесточили контроль за сборкой Boeing

В связи с проблемами безопасности
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в настоящее время тщательно проверяет производственную практику компании Boeing, и первые выводы свидетельствуют о необходимости более строгого государственного надзора. Это расследование проводится после недавнего инцидента, когда у самолета Boeing 737 Max 9 в полете оторвалась дверь.

Майкл Уитакер, глава FAA, признает, что у компании Boeing "в прошлом были проблемы", связанные с контролем качества и безопасностью. Он подчеркивает необходимость "усиленного надзора" в связи с сохраняющимися проблемами и нерешенными производственными проблемами.

Законодатели США теперь задаются вопросом, не ставит ли компания Boeing во главу угла производственные показатели, а не безопасность. Нынешняя система позволяет производителям, таким как Boeing, проводить некоторые проверки безопасности внутри компании, что вызывает опасения в беспристрастности. Депутат Колин Оллред утверждает, что производители, полагающиеся на собственный контроль производства, ставят под угрозу безопасность, и выступает за создание более независимой системы надзора.

Источник:AP
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Boeing
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#самолет
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#сша