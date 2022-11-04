После покупки Илоном Маском Twitter могли покинуть более миллиона пользователей

Аналитики сообщили, что около 877 000 учётных записей были деактивированы в период с 27 октября по 1 ноября, а ещё 497 000 были заблокированы. Это более чем вдвое превышает обычное число.

В Bot Sentinel считают, что всплеск деактиваций является результатом того, что люди недовольны тем, что Илон Маск купил Twitter и протестуют.