После покупки Илоном Маском Twitter могли покинуть более миллиона пользователей

14:38, 04 ноября 2022
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После покупки Илоном Маском Twitter могли покинуть более миллиона пользователейНедовольные ситуацией
По оценкам Bot Sentinel, Twitter, возможно, потерял более миллиона пользователей с тех пор, как Илон Маск стал владельцем соцсети.
Аналитики сообщили, что около 877 000 учётных записей были деактивированы в период с 27 октября по 1 ноября, а ещё 497 000 были заблокированы. Это более чем вдвое превышает обычное число.
В Bot Sentinel считают, что всплеск деактиваций является результатом того, что люди недовольны тем, что Илон Маск купил Twitter и протестуют.