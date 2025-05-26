После сбоя X Илон Маск снова будет ночевать в офисе

Опубликовано 26 мая 2025, 21:451 мин.
После сбоя X Илон Маск снова будет ночевать в офисеНет, это не наказание
После серьёзного сбоя в работе социальной сети X Илон Маск заявил, что снова начнёт ночевать в офисе и сосредоточится на улучшении своих компаний. В субботу сайт X перестал работать примерно на два часа. Маск признал, что это показало необходимость серьёзных изменений.
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Он пообещал уделить больше внимания работе X, компании по созданию искусственного интеллекта xAI, производителю электромобилей Tesla и космической компании SpaceX. Маск также упомянул, что на следующей неделе запланирован запуск ракеты Starship.
Он добавил, что вернётся к прежнему режиму: «Буду снова жить на работе — спать в конференц-залах, серверных и на заводах».
Ранее Маск активно участвовал в проекте по сокращению расходов в правительстве США, но теперь, на фоне критики и падения акций Tesla, он возвращается к управлению своими компаниями.