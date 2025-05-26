После сбоя X Илон Маск снова будет ночевать в офисе

Он пообещал уделить больше внимания работе X, компании по созданию искусственного интеллекта xAI, производителю электромобилей Tesla и космической компании SpaceX. Маск также упомянул, что на следующей неделе запланирован запуск ракеты Starship.

Он добавил, что вернётся к прежнему режиму: «Буду снова жить на работе — спать в конференц-залах, серверных и на заводах».

Ранее Маск активно участвовал в проекте по сокращению расходов в правительстве США, но теперь, на фоне критики и падения акций Tesla, он возвращается к управлению своими компаниями.